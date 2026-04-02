В Белом доме назвали причину снятия санкций с Дельси Родригес

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США сняли санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, поскольку она отлично выполняет свою работу и сотрудничает с Вашингтоном, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Ранее министерство финансов США сообщило об исключении Родригес из санкционного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"Как и говорил президент (США Дональд - ред.) Трамп, Дельси Родригес отлично справляется со своей работой и очень хорошо работает с Соединёнными Штатами... Это решение отражает прогресс в совместных усилиях между нашими двумя странами по содействию стабильности, поддержке экономического восстановления и продвижению политического примирения в Венесуэле", - заявила Келли, её слова приводит издание Politico.
В начале января 2026 года состоялась военная операция США, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.