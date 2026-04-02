В Белом доме назвали причину снятия санкций с Дельси Родригес

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США сняли санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, поскольку она отлично выполняет свою работу и сотрудничает с Вашингтоном, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.