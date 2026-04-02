МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В этом году в России появится ГОСТ на продукцию русской кухни, в него войдет порядка 300 типовых традиционных российских блюд, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Самый важный и серьезный - это национальный ГОСТ на продукцию русской кухни, который мы разрабатываем совместно с рабочей группой Минпромторга. В него входит большое количество ценителей, любителей, профессионалов и рестораторов, которые очень хорошо разбираются в истории русской кухни", - сообщил он.
"На сегодняшний момент мы считаем, что в этот ГОСТ войдет порядка 300 типовых традиционных российских блюд, и уже около 140 блюд описаны", - добавил он.
По его словам, после того, как Роскачество завершит разработку ГОСТа, в планах подать на признание русской кухни культурным наследием мира, как делали уже некоторые другие страны. "Для этого мы должны обобщить весь опыт и историю русской кухни", - прокомментировал Протасов.
Он также отметил, что во многих странах существует система сертификации ресторанов, которые заявляют, что они - рестораны, к примеру, итальянской кухни. Есть целый ряд международных и национальных стандартов, которым нужно соответствовать. Подобная работа ведется и в России.
В России появится новый ГОСТ на пиво
