МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В этом году в России появится ГОСТ на продукцию русской кухни, в него войдет порядка 300 типовых традиционных российских блюд, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

"На сегодняшний момент мы считаем, что в этот ГОСТ войдет порядка 300 типовых традиционных российских блюд, и уже около 140 блюд описаны", - добавил он.