12:36 02.04.2026 (обновлено: 12:44 02.04.2026)
Решетников: Россия хочет расширить безвизовый режим с другими странами
Россия заинтересована в дальнейшем расширении безвизового режима с другими странами, а также в упрощении и расширении применения электронной визы, заявил... РИА Новости, 02.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем расширении безвизового режима с другими странами, а также в упрощении и расширении применения электронной визы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на планерной сессии форума "Интурмаркет-2026" в Нижнем Новгороде.
По его словам, министерство определило ключевые подходы по развитию туризма по нескольким направлениям.
"Первое направление – это визы. Ключевое здесь – дальнейшее расширение безвизового режима, а также упрощение и расширение применения электронной визы", - сказал Решетников.
Он также напомнил, что в прошлом году Россия заключила групповое безвизовое соглашение с Китаем, что было ответом на шаг со стороны китайского руководства. Также был введен безвизовый режим с Саудовской Аравией и Оманом.
"На очереди – Малайзия, Бахрейн, Кувейт. Работаем над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом", - заключил глава Минэкономразвития.
