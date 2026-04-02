Решетников: Россия хочет расширить безвизовый режим с другими странами

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем расширении безвизового режима с другими странами, а также в упрощении и расширении применения электронной визы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на планерной сессии форума "Интурмаркет-2026" в Нижнем Новгороде.