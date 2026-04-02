Россия будет требовать от ФРГ расследовать теракт на "Северных потоках"
03:36 02.04.2026
Россия будет требовать от ФРГ расследовать теракт на "Северных потоках"
РФ продолжит требовать от Германии предоставить данные о расследовании терактов на "Северных потоках" и установить виновных, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2026
Германия, Россия, Берлин (город), Олег Тяпкин, Северный поток
МИД: РФ будет требовать от ФРГ расследовать теракт на "Северных потоках"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. РФ продолжит требовать от Германии предоставить данные о расследовании терактов на "Северных потоках" и установить виновных, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего Европейского департамента Олег Тяпкин.
"Продолжим требовать от властей ФРГ предоставить полную информацию о расследовании, установить виновных в этом акте международного терроризма. Призываем Берлин не пытаться скрыть истину. Не позволим спустить эту тему "на тормозах"", - сказал Тяпкин.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
В МИД раскритиковали ФРГ за расследование терактов на "Северных потоках"
