В России выросли продажи новых легковых автомобилей

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого квартала 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 267 тысяч штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").

Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 266 989 штук. (+9% по сравнению с I кварталом 2025 года)", - говорится в сообщении.

При этом сегменте легких коммерческих автомобилей продажи сократились на 23% и составили 18,7 тысячи штук. Объем продаж грузовиков также снизился на 23% и составил 11,8 тысячи штук. В первом квартале было реализовано 2,2 тысячи автобусов, что на 12% меньше, чем годом ранее.