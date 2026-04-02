В России выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого квартала 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 267 тысяч штук, сообщил... РИА Новости, 02.04.2026
Минпромторг: продажи новых легковушек в РФ в I квартале выросли на 9%
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого квартала 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 267 тысяч штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 266 989 штук. (+9% по сравнению с I кварталом 2025 года)", - говорится в сообщении.
При этом сегменте легких коммерческих автомобилей продажи сократились на 23% и составили 18,7 тысячи штук. Объем продаж грузовиков также снизился на 23% и составил 11,8 тысячи штук. В первом квартале было реализовано 2,2 тысячи автобусов, что на 12% меньше, чем годом ранее.
"В январе-марте 2026 года в Российской Федерации реализовано 299 664 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 4% больше показателей января-марта прошлого года (287 088 штук)", - приводят в министерстве совокупные результаты продаж всех типов транспортных средств.