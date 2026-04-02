Рейтинг@Mail.ru
В России выросли продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/rossija-2084862411.html
В России выросли продажи новых легковых автомобилей
В России выросли продажи новых легковых автомобилей - РИА Новости, 02.04.2026
В России выросли продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого квартала 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 267 тысяч штук, сообщил... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:14:00+03:00
2026-04-02T20:14:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России выросли продажи новых легковых автомобилей

Минпромторг: продажи новых легковушек в РФ в I квартале выросли на 9%

© Фото : VOLGAАвтомобиль VOLGA K50
Автомобиль VOLGA K50 - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : VOLGA
Автомобиль VOLGA K50. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам первого квартала 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 267 тысяч штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 266 989 штук. (+9% по сравнению с I кварталом 2025 года)", - говорится в сообщении.
При этом сегменте легких коммерческих автомобилей продажи сократились на 23% и составили 18,7 тысячи штук. Объем продаж грузовиков также снизился на 23% и составил 11,8 тысячи штук. В первом квартале было реализовано 2,2 тысячи автобусов, что на 12% меньше, чем годом ранее.
"В январе-марте 2026 года в Российской Федерации реализовано 299 664 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 4% больше показателей января-марта прошлого года (287 088 штук)", - приводят в министерстве совокупные результаты продаж всех типов транспортных средств.
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала