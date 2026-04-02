Россия видит перспективы для расширения кооперации с Индией в энергетике

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия видит значительные перспективы для расширения кооперации с Индией по направлению атомной энергетики, говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Россия и Индия продолжают укреплять партнерство в сфере атомной энергетики, в соответствии с согласованными графиками реализуется проект сооружения энергоблоков для АЭС "Куданкулам". Как подчеркнул Денис Мантуров, Россия видит значительные перспективы для расширения кооперации с Индией по этому направлению", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Индию.
В правительстве добавили, что в ходе встреч состоялся также предметный диалог по таким направлениям сотрудничества, как промышленная кооперация, космос и образование.
Первый вице-премьер РФ, сопредседатель межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Индию. Он был принят премьер-министром республики Нарендрой Моди.
Также Мантуров провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Индии, сопредседателем Российско-Индийской МПК Субраманьямом Джайшанкаром, советником премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также с министром финансов Нирмалой Ситхараман.