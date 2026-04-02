Россия в 2025 году нарастила поставки удобрений в Индию на 40 процентов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия нарастила в 2025 году поставки востребованных видов минеральных удобрений в Индию на 40%, говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

"Расширение взаимовыгодных торговых, инвестиционных и кооперационных связей стало одной из ключевых тем повестки переговоров. Были обсуждены конкретные шаги по созданию благоприятных условий для увеличения товарооборота в текущих условиях", - отмечается в сообщении правительства РФ.