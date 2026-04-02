Россия в 2025 году нарастила поставки удобрений в Индию на 40 процентов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия нарастила в 2025 году поставки востребованных видов минеральных удобрений в Индию на 40%, говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Денис Мантуров отметил, что по итогам прошлого года Россия нарастила поставки в Республику востребованных видов минеральных удобрений на 40% и готова продолжить обеспечивать потребности Индии в этой продукции", - говорится в сообщении.
Первый вице-премьер РФ, сопредседатель межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Индию. Он был принят премьер-министром республики Нарендрой Моди.
Также Мантуров провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Индии, сопредседателем Российско-Индийской МПК Субраманьямом Джайшанкаром, советником премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также с министром финансов Нирмалой Ситхараман.
"Расширение взаимовыгодных торговых, инвестиционных и кооперационных связей стало одной из ключевых тем повестки переговоров. Были обсуждены конкретные шаги по созданию благоприятных условий для увеличения товарооборота в текущих условиях", - отмечается в сообщении правительства РФ.
