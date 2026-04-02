McDonald's зарегистрировал шесть товарных знаков в России

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России сразу шесть товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявки ещё в декабре 2024 года. И в апреле текущего года Роспатент принял положительное решение о регистрации товарных знаков "Макдоналдлэнд", "МакКиоск", "Макнаггетс", "Grimace", "Filet-O-Fish" и "Филе-О-Фиш".
Теперь под этими товарными знаками компания сможет оказывать ресторанные услуги, услуги доставки еды и напитков, кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания, кейтеринга.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Мак-Доналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По итогам прошлого года чистая прибыль McDonald's поднялась на 4% - до 8,563 миллиарда долларов.
1 апреля, 20:55