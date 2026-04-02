Россия и Белоруссия выступили за создание справедливого многополярного мира

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия вместе выступают за формирование справедливого многополярного мира, а также противостоят санкционному давлению и попыткам фальсификации истории, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день 30 лет назад президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

"За прошедшие десятилетия наши страны многого достигли на пути равноправной и взаимовыгодной интеграции, создания единого социально-экономического, научно-образовательного и культурно-гуманитарного пространства. Вместе выступаем за формирование справедливого многополярного мира, противостоим санкционному давлению и попыткам фальсификации истории", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Как отметил спикер палаты, важную роль в этих процессах играет конструктивное многоплановое взаимодействие российских и белорусских парламентариев.