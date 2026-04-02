https://ria.ru/20260402/rossija-2084725835.html
Россия и Белоруссия выступили за создание справедливого многополярного мира
2026-04-02T11:21:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20260331/edinenie-2008433921.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Володин: Россия и Белоруссия вместе выступают за справедливый многополярный мир
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия вместе выступают за формирование справедливого многополярного мира, а также противостоят санкционному давлению и попыткам фальсификации истории, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день 30 лет назад президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
"За прошедшие десятилетия наши страны многого достигли на пути равноправной и взаимовыгодной интеграции, создания единого социально-экономического, научно-образовательного и культурно-гуманитарного пространства. Вместе выступаем за формирование справедливого многополярного мира, противостоим санкционному давлению и попыткам фальсификации истории", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Как отметил спикер палаты, важную роль в этих процессах играет конструктивное многоплановое взаимодействие российских и белорусских парламентариев.
Володин пожелал белорусским коллегам успехов, а братским народам - благополучия и всего наилучшего.