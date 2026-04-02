МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. "Россети" расширяют масштаб проекта "Энергокружки", нацеленного на популяризацию физики и энергетики, сообщает пресс-служба энергетической компании.

Заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов выступил на форуме "Энергопром" в Казани. На сессии "Гордость страны: инженерное образование и кадры для достижения технологического лидерства" он рассказал о системе подготовки и привлечения молодых специалистов в электроэнергетику.

Участники дискуссии отметили необходимость развития форматов и методов работы с кадрами, которая должна начинаться уже со школы. В качестве примера профориентационного проекта группы "Россети" Харитонов назвал энергокружки, аудитория и охват которого за три года выросли. В текущем учебном году уже около 3 тысяч старшеклассников из более чем 60 регионов России углубленно изучают в них физику.

"Мы расширяем проект, поскольку видим положительные результаты. По итогам прошлого учебного года 65% девятиклассников из наших энергокружков выбирали физику для сдачи основного государственного экзамена – это выше среднего показателя по стране. Их балл также выше среднего, то есть они не просто посещают занятия и получают стипендию, а реально осваивают предмет, позволяющий получать инженерное образование", – цитирует пресс-служба Харитонова.