Директор "Сочинского государственного цирка" Наталья Шульгина и министр культуры Абхазии Даур Кове во время подписания соглашения о сотрудничестве в области циркового искусства

"Росгосцирк" и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Росгосцирк" и министерство культуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве в области циркового искусства, стороны представляли директор "Сочинского государственного цирка" Наталья Шульгина и министр культуры Абхазии Даур Кове, сообщили в пресс-службе компании.

"На полях международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" сделан еще один шаг в деле глобальной дружбы: компания " Росгосцирк " и министерство культуры Абхазии подписали официальное соглашение о партнерстве в области циркового искусства", - говорится в Telegram-канале "Росгосцирка".

Как отметили в пресс-службе, немаловажную роль в развитии двусторонних отношений сыграл сочинский цирк, который и дальше продолжит тесное сотрудничество с абхазским культурным ведомством.

"Соглашение открывает обширные возможности: творческий обмен, мастер-классы, совместные гастроли и укрепление культурных связей между нашими народами", - добавили в пресс-службе.

В "Росгосцирке" уточнили, что в рамках соглашения стороны также подготовят совместные инициативы и новые шоу, которые станут отправной точкой усиления межкультурного диалога.