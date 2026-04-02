Школа экспорта РЭЦ поможет наладить экспорт производителям медизделий - РИА Новости, 02.04.2026
18:05 02.04.2026
Школа экспорта РЭЦ поможет наладить экспорт производителям медизделий
Школа экспорта РЭЦ поможет наладить экспорт производителям медизделий - РИА Новости, 02.04.2026
Школа экспорта РЭЦ поможет наладить экспорт производителям медизделий
Школа экспорта РЭЦ предложила российским производителям медицинских изделий помощь с выходом на международные рынки, говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T18:05:00+03:00
2026-04-02T18:05:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия
Школа экспорта РЭЦ поможет наладить экспорт производителям медизделий

Школа экспорта РЭЦ поможет производителям выйти на международные рынки

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ предложила российским производителям медицинских изделий помощь с выходом на международные рынки, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"31 марта Школа экспорта Российского экспортного центра приняла участие в сессии "Медицинское оборудование – выход на рынок", организованной Консорциумом "Медицинская техника" в рамках XVII Недели медицинского образования – 2026. В ходе сессии представители компаний-участников российского рынка медицинских изделий ознакомились с предоставляемыми Российским экспортным центром мерами поддержки, в том числе информационно-образовательными", - говорится в пресс-релизе.
РЭЦ: несырьевой экспорт РФ в Китай вырос на 18% в 2025 году
Школа экспорта РЭЦ провела презентацию уникальных образовательных решений, специально разработанных для производителей медизделий совместно с консорциумом "Медицинская техника". Программы помогут компаниям научиться оперативно решать самые сложные вопросы экспорта на рынки конкретных стран – проходить процессы регистрации изделий, обеспечивать соответствие поставок местным требованиям закупочного законодательства и даже научиться пользоваться доступным инструментарием для локализации производства, при необходимости.
Бизнесу доступны разные форматы обучения – от сверхинтенсивных курсов для топ-менеджеров, позволяющих вовлечь руководство компании во все этапы экспортного проекта, до углубленных акселерационных программ для профильных отделов, помогающих сразу "заточить" команду под конкретный путь международного развития.
Все предлагаемые программы дополнительно адаптируются экспертами Школы экспорта РЭЦ под конкретную компанию и ее условия: тип производимой продукции, целевые географические направления, желаемые объемы поставок и другие запросы.
"В текущих условиях общемировой экономической нестабильности при выходе на международный уровень многие компании сталкиваются с большой проблемой – даже при наличии информации об организации экспорта, понимания, как ее применить, и актуальна ли она сегодня, нет. Бизнес тратит месяцы на пробные шаги, сталкивается с новой непонятной регуляторикой, неэффективными переговорами и отсутствием четкого плана, в результате вместо контрактов получая большие издержки", - подчеркивает старший директор по маркетингу и продажам Школы экспорта РЭЦ Артур Лященко.
"Поэтому мы предлагаем не просто информацию "из первых рук" – мы предлагаем уже адаптированное под конкретную отрасль и актуальную специфику рынка практическое решение", – добавляет он.
Узнать подробнее об образовательных возможностях для экспортеров можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
РЭЦ приглашает на многоотраслевую деловую миссию в ЮАР
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссия
 
 
