Школа экспорта РЭЦ поможет наладить экспорт производителям медизделий

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ предложила российским производителям медицинских изделий помощь с выходом на международные рынки, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"31 марта Школа экспорта Российского экспортного центра приняла участие в сессии "Медицинское оборудование – выход на рынок", организованной Консорциумом "Медицинская техника" в рамках XVII Недели медицинского образования – 2026. В ходе сессии представители компаний-участников российского рынка медицинских изделий ознакомились с предоставляемыми Российским экспортным центром мерами поддержки, в том числе информационно-образовательными", - говорится в пресс-релизе.

Школа экспорта РЭЦ провела презентацию уникальных образовательных решений, специально разработанных для производителей медизделий совместно с консорциумом "Медицинская техника". Программы помогут компаниям научиться оперативно решать самые сложные вопросы экспорта на рынки конкретных стран – проходить процессы регистрации изделий, обеспечивать соответствие поставок местным требованиям закупочного законодательства и даже научиться пользоваться доступным инструментарием для локализации производства, при необходимости.

Бизнесу доступны разные форматы обучения – от сверхинтенсивных курсов для топ-менеджеров, позволяющих вовлечь руководство компании во все этапы экспортного проекта, до углубленных акселерационных программ для профильных отделов, помогающих сразу "заточить" команду под конкретный путь международного развития.

Все предлагаемые программы дополнительно адаптируются экспертами Школы экспорта РЭЦ под конкретную компанию и ее условия: тип производимой продукции, целевые географические направления, желаемые объемы поставок и другие запросы.

"В текущих условиях общемировой экономической нестабильности при выходе на международный уровень многие компании сталкиваются с большой проблемой – даже при наличии информации об организации экспорта, понимания, как ее применить, и актуальна ли она сегодня, нет. Бизнес тратит месяцы на пробные шаги, сталкивается с новой непонятной регуляторикой, неэффективными переговорами и отсутствием четкого плана, в результате вместо контрактов получая большие издержки", - подчеркивает старший директор по маркетингу и продажам Школы экспорта РЭЦ Артур Лященко.

"Поэтому мы предлагаем не просто информацию "из первых рук" – мы предлагаем уже адаптированное под конкретную отрасль и актуальную специфику рынка практическое решение", – добавляет он.

Узнать подробнее об образовательных возможностях для экспортеров можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.