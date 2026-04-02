УФА, 2 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии, необходимые средства выделены, сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями республики.

Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальных сетях ответил на вопросы жителей. Одной из тем стало развитие искусства и музейной сферы региона.

"Отвечая на вопрос о состоянии Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств имени А.П. Холмогорова, Александр Бречалов отметил, что существующее здание не подлежит ремонту, поэтому для учреждения необходимо строительство нового объекта. В настоящее время рассматриваются различные варианты и ведется обсуждение будущего проекта", - рассказали в пресс-службе главы региона.

Говоря о развитии современного искусства, Бречалов подчеркнул, что региону необходимы новые галерейные пространства. Вместе с тем их создание требует инициативы со стороны бизнеса и заинтересованных людей, готовых развивать такие проекты.

Особое внимание в ходе эфира было уделено Национальному музею Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

"Сейчас мы начинаем большие работы по Национальному музею имени Кузебая Герда. Его ждут перемены. Начну с того, что президент нашей страны поддержал и выделил необходимые средства для капитального ремонта. Мы хотим не просто отремонтировать, но и вдохнуть новую жизнь в музей", – отметил Бречалов, которого цитирует пресс-служба.

По словам главы региона, в феврале состоялись широкие общественные слушания, в которых приняли участие эксперты и представители музейного сообщества. По итогам стратегической сессии сформирован ряд предложений по обновлению музея. Уже в 2026 году предусмотрены средства на разработку концепции и проектно-сметной документации для экспозиции. Начать основные работы планируется с 2027 года. Кроме того, в планах – обновление арсенального квартала.

"Александр Бречалов также рассказал о работе по обновлению музейной инфраструктуры в республике. За последние годы были проведены ремонтные работы в Музее-усадьбе П.И. Чайковского, завершено обновление Дачи Башенина, продолжаются работы на Даче Барабанщикова", - рассказали в пресс-службе.

Согласно сообщению, в 2026 году изменения коснутся еще трех музеев. По национальному проекту "Семья", который реализуется по решению президента страны, уже начались ремонтные работы в музеях в Уве, Алнашах и Балезино.

В музее-заповеднике "Лудорвай" в 2025 году была отремонтирована ветряная мельница, а в 2026 году планируется обновление Усадьбы центральных удмуртов добавили в пресс-службе.

"Помимо ремонтных работ, музеи республики оснащаются современным оборудованием. За последние четыре года новое оборудование получили 14 музеев региона. В этом году по нацпроекту современное оснащение получат Балезинский историко-краеведческий музей, Киясовский районный музей П.А. Кривоногова, а также Музей-усадьба П.И. Чайковского", - отметили в пресс-службе руководителя Удмуртии.