Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии - РИА Новости, 02.04.2026
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
19:48 02.04.2026
Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии
Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии - РИА Новости, 02.04.2026
Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии
Президент России Владимир Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии, необходимые средства выделены, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T19:48:00+03:00
2026-04-02T19:48:00+03:00
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
балезино
александр бречалов
владимир путин
капремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
https://ria.ru/20260331/shkolniki-2084112402.html
https://ria.ru/20260316/putin-2080998846.html
удмуртская республика (удмуртия)
балезино
удмуртская республика (удмуртия), балезино, александр бречалов, владимир путин, капремонт
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Балезино, Александр Бречалов, Владимир Путин, Капремонт
Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии

Бречалов: Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 2 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал капитальный ремонт Национального музея Удмуртии, необходимые средства выделены, сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями республики.
Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальных сетях ответил на вопросы жителей. Одной из тем стало развитие искусства и музейной сферы региона.
"Отвечая на вопрос о состоянии Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств имени А.П. Холмогорова, Александр Бречалов отметил, что существующее здание не подлежит ремонту, поэтому для учреждения необходимо строительство нового объекта. В настоящее время рассматриваются различные варианты и ведется обсуждение будущего проекта", - рассказали в пресс-службе главы региона.
Говоря о развитии современного искусства, Бречалов подчеркнул, что региону необходимы новые галерейные пространства. Вместе с тем их создание требует инициативы со стороны бизнеса и заинтересованных людей, готовых развивать такие проекты.
Особое внимание в ходе эфира было уделено Национальному музею Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.
"Сейчас мы начинаем большие работы по Национальному музею имени Кузебая Герда. Его ждут перемены. Начну с того, что президент нашей страны поддержал и выделил необходимые средства для капитального ремонта. Мы хотим не просто отремонтировать, но и вдохнуть новую жизнь в музей", – отметил Бречалов, которого цитирует пресс-служба.
По словам главы региона, в феврале состоялись широкие общественные слушания, в которых приняли участие эксперты и представители музейного сообщества. По итогам стратегической сессии сформирован ряд предложений по обновлению музея. Уже в 2026 году предусмотрены средства на разработку концепции и проектно-сметной документации для экспозиции. Начать основные работы планируется с 2027 года. Кроме того, в планах – обновление арсенального квартала.
"Александр Бречалов также рассказал о работе по обновлению музейной инфраструктуры в республике. За последние годы были проведены ремонтные работы в Музее-усадьбе П.И. Чайковского, завершено обновление Дачи Башенина, продолжаются работы на Даче Барабанщикова", - рассказали в пресс-службе.
Согласно сообщению, в 2026 году изменения коснутся еще трех музеев. По национальному проекту "Семья", который реализуется по решению президента страны, уже начались ремонтные работы в музеях в Уве, Алнашах и Балезино.
В музее-заповеднике "Лудорвай" в 2025 году была отремонтирована ветряная мельница, а в 2026 году планируется обновление Усадьбы центральных удмуртов добавили в пресс-службе.
"Помимо ремонтных работ, музеи республики оснащаются современным оборудованием. За последние четыре года новое оборудование получили 14 музеев региона. В этом году по нацпроекту современное оснащение получат Балезинский историко-краеведческий музей, Киясовский районный музей П.А. Кривоногова, а также Музей-усадьба П.И. Чайковского", - отметили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
Также Бречалов в прямом эфире поздравил работников культуры с профессиональным праздником и получением федеральных наград: директора Музея-усадьбы П.И. Чайковского Татьяну Неганову и директора ижевской детской школы искусств №9 Александра Власова – с получение благодарности президента Российской Федерации, а Народный ансамбль песни и танца "Зангари" имени С. Б. Сухенького – с присвоением звания "Заслуженный коллектив народного творчества", говорится в сообщении пресс-службы.
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)БалезиноАлександр БречаловВладимир ПутинКапремонт
 
 
