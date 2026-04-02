Раскрыто, почему россияне не могут сменить регион на устройствах Apple

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россияне, использующие устройства Apple, не могут сменить регион в настройках устройства, если у них в кошельке App Store остались денежные средства, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Когда у пользователя будет ноль на счете в App Store, тогда он сможет сменить регион, говорит эксперт. По его словам, проблема заключается в том, что Apple не может конвертировать деньги из одной валюты в другую.