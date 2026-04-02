05:58 02.04.2026 (обновлено: 06:14 02.04.2026)
Раскрыто, почему россияне не могут сменить регион на устройствах Apple
Раскрыто, почему россияне не могут сменить регион на устройствах Apple

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россияне, использующие устройства Apple, не могут сменить регион в настройках устройства, если у них в кошельке App Store остались денежные средства, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что россияне, использующую технику Apple, при попытке сменить регион в App Store сталкиваются с тем, что система блокирует переход и замораживает iCloud, из-за чего пользователи теряют доступ к своим данным, хранящимся на сервисе.
"При смене региона пользователю нужно потратить все деньги, которые есть на счете. То есть, если у тебя на счете магазина приложений есть деньги, то тебе их нужно потратить", - пояснил Муртазин.
Когда у пользователя будет ноль на счете в App Store, тогда он сможет сменить регион, говорит эксперт. По его словам, проблема заключается в том, что Apple не может конвертировать деньги из одной валюты в другую.
Муртазин уточнил, что за смену региона Apple не блокирует iCloud пользователю.
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Т2 объявил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID
31 марта, 20:06
 
