Эксперт предупредил о штрафах за расклеивание объявлений на домах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россиянам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за расклеивание объявлений, афиш и плакатов на фасадах домов вне специально отведенных мест, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Существуют региональные правила. Например, в Москве статья 8.13 местного кодекса запрещает размещать объявления, афиши, плакаты и иные материалы вне специально отведенных мест. Вероятно, нарушителю, который был пойман за расклейкой, придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей", - рассказал Бондарь

Эксперт отметил, что по статье 14.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о рекламе") штраф для юридических лиц за несоблюдение правил размещения рекламы на домах может составить от 100 до 500 тысяч рублей. При этом он уточнил, что физических лиц за объявления о поиске жилья для себя не штрафуют.

"Помимо административных мер, существует риск возмещения убытков по статье 15 Гражданского кодекса ("Возмещение убытков"). Если клей испортил покрытие двери, управляющая компания может через суд потребовать оплатить ремонт. А по статье 7.17 КоАП РФ ("Уничтожение или повреждение чужого имущества") за порчу имущества могут выписать штраф до 500 рублей", - отметил Бондарь.