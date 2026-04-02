12:34 02.04.2026 (обновлено: 12:36 02.04.2026)
Опрос показал, что французы думают о расизме по отношению к белым
Опрос показал, что французы думают о расизме по отношению к белым
ПАРИЖ, 2 апр - РИА Новости. Больше 65% граждан Франции считают, что в стране существует расизм по отношению к белому населению страны, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования компании CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche.
По данным исследования, в том, что расизм по отношению к белому населению со стороны других слоев населения Франции существует, убеждены 67% опрошенных. В его существовании уверено большинство респондентов от обоих полов: 70% опрошенных мужчин и 66% женщин-участниц исследования.
При этом значительная разница заметна в проценте согласия с этой идеей среди разных возрастных групп. В частности, в существовании расизма против белого населения уверены 56% опрошенных граждан в возрасте от 25 до 34 лет и 57% респондентов в возрастной группе 35-49 лет. Гораздо больше согласных с существованием расизма против белого населения среди наиболее пожилых респондентов возрастной группы 50-64 лет (73%) и среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (78%).
Значительные различия в согласии с тем, что во Франции можно наблюдать расизм по отношению к белому населению наблюдаются среди сторонников различных политических сил страны. Например, в том, что такого явления во французском обществе нет, убеждены большинство сторонников левой партии "Непокорившаяся Франция" (64%) и партии зеленых "Экологи" (72%). Мнения среди сторонников левой Социалистической партии и партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона разделились практически поровну с очень незначительным перевесом людей, уверенных, что такой вид расизма во Франции присутствует: 51% в первом случае и 52% во втором.
В то же время опрошенные сторонники правых политических сил Франции заявляют о том, что уверены в существовании расизма по отношению к белым гражданам в стране. В частности, такое мнение разделяет 81% опрошенных сторонников правой партии "Республиканцы" и 91% респондентов, симпатизирующих правой партии "Национальное объединение".
Исследование проводилось онлайн 31 марта и 1 апреля 2026 года среди 1004 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.
