СМИ: конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы американских ракет
09:44 02.04.2026 (обновлено: 16:01 02.04.2026)
СМИ: конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы американских ракет
Конфликт с Ираном существенно опустошил американские ракетные арсеналы, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 02.04.2026
СМИ: конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы американских ракет

FT: передовые ракеты США расходуются на Ближнем Востоке в пугающем количестве

Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Конфликт с Ираном существенно опустошил американские ракетные арсеналы, пишет британская газета Financial Times.
"Война на Ближнем Востоке серьезно истощила запасы некоторых передовых американских ракет и систем ПВО, разработанных двумя крупнейшими мировыми оборонными подрядчиками RTX и Lockheed Martin", — говорится в статье.
Как признался изданию директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако, количество ракет, которые расходуются в нынешней операции, "откровенно говоря, пугает". По его словам, эти вооружения нужны США для предотвращения "конфликтов и авантюризма в Тихоокеанском регионе".
В середине марта журнал The Economist отмечал, что боеприпасы, израсходованные США за время операции против Ирана, придется восстанавливать не один год. Причем у Белого дома нет для этого согласованного с конгрессом бюджета, а истощение арсеналов означает снижение готовности американской армии к потенциальным новым конфликтам. По информации издания, за первые четыре дня операции "Эпическая ярость" США выпустили более пяти тысяч снарядов, что сделало ее "самой интенсивной воздушной кампанией в истории". За 16 дней эта цифра выросла до 11 тысяч.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Тегеран отвечает ударами по израильской территории, американским военным базам и другим объектам на Ближнем Востоке. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Кроме того, практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Это привело к резкому росту цен на энергоносители.
