02:49 02.04.2026 (обновлено: 12:22 02.04.2026)
Назван регион мира с самым высоким показателем по заболеваемости раком
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 2 апр — РИА Новости. Число случаев заболевания раком в Латинской Америке может увеличиться на 83% к 2050 году, что хуже прогнозов в целом по миру, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.
По ее словам, сегодня страны Латинской Америки и Карибского бассейна сталкиваются с высокой заболеваемостью раком и растущей смертностью.
"Перспективы на будущее также вызывают опасения. К 2050 году число случаев заболевания и смертность могут увеличиться на 83% соответственно почти на 100% территории региона", — сказала она.
Вместе с тем, согласно прогнозам Международного агентства по исследованию рака (IARC) Всемирной организации здравоохранения, число случаев рака во всем мире увеличится на 77%, с 20 миллионов в 2022 году до 35,3 миллиона в 2050-м.
Что касается смертности, прогнозируемый глобальный рост составляет почти 85% до 2050 года. По сравнению с 2022-м это означает увеличение с десяти миллионов ежегодных смертей от рака до 18,5 миллиона.
"Это ошеломляющие цифры. В случае рака молочной железы <...> ожидается, что число случаев и смертей увеличится на 40% до 2050 года", — сказала Калеффи, которая является основательницей бразильской Федерации благотворительных организаций в поддержку женщин с раком молочной железы.
По ее словам, страны с низким и средним уровнем дохода пострадают сильнее всего, поскольку они менее подготовлены к неизбежному всплеску новых случаев заболевания. К ним относится Латинская Америка и страны Карибского бассейна.
