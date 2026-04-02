Назван регион мира с самым высоким показателем по заболеваемости раком

МОНТЕВИДЕО, 2 апр — РИА Новости. Число случаев заболевания раком в Латинской Америке может увеличиться на 83% к 2050 году, что хуже прогнозов в целом по миру, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.

"Перспективы на будущее также вызывают опасения. К 2050 году число случаев заболевания и смертность могут увеличиться на 83% соответственно почти на 100% территории региона", — сказала она.

Вместе с тем, согласно прогнозам Международного агентства по исследованию рака (IARC) Всемирной организации здравоохранения, число случаев рака во всем мире увеличится на 77%, с 20 миллионов в 2022 году до 35,3 миллиона в 2050-м.

Что касается смертности, прогнозируемый глобальный рост составляет почти 85% до 2050 года. По сравнению с 2022-м это означает увеличение с десяти миллионов ежегодных смертей от рака до 18,5 миллиона.

"Это ошеломляющие цифры. В случае рака молочной железы <...> ожидается, что число случаев и смертей увеличится на 40% до 2050 года", — сказала Калеффи, которая является основательницей бразильской Федерации благотворительных организаций в поддержку женщин с раком молочной железы.