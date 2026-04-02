https://ria.ru/20260402/rak-2084673871.html
Назван регион мира с самым высоким показателем по заболеваемости раком
Число случаев заболевания раком в Латинской Америке может увеличиться на 83% к 2050 году, что хуже прогнозов в целом по миру, сообщила РИА Новости доктор... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T02:49:00+03:00
2026-04-02T12:22:00+03:00
здоровье - общество
латинская америка
карибский бассейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084706792_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_24f1df31f21d5115b758892f95ec1045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084706792_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a54535713ac03409ae8d2c22c8d0252c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: в странах Латинской Америки люди чаще всего заболевают раком
МОНТЕВИДЕО, 2 апр — РИА Новости. Число случаев заболевания раком в Латинской Америке может увеличиться на 83% к 2050 году, что хуже прогнозов в целом по миру, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.
По ее словам, сегодня страны Латинской Америки
и Карибского бассейна
сталкиваются с высокой заболеваемостью раком и растущей смертностью.
"Перспективы на будущее также вызывают опасения. К 2050 году число случаев заболевания и смертность могут увеличиться на 83% соответственно почти на 100% территории региона", — сказала она.
Вместе с тем, согласно прогнозам Международного агентства по исследованию рака (IARC) Всемирной организации здравоохранения, число случаев рака во всем мире увеличится на 77%, с 20 миллионов в 2022 году до 35,3 миллиона в 2050-м.
Что касается смертности, прогнозируемый глобальный рост составляет почти 85% до 2050 года. По сравнению с 2022-м это означает увеличение с десяти миллионов ежегодных смертей от рака до 18,5 миллиона.
"Это ошеломляющие цифры. В случае рака молочной железы <...> ожидается, что число случаев и смертей увеличится на 40% до 2050 года", — сказала Калеффи, которая является основательницей бразильской Федерации благотворительных организаций в поддержку женщин с раком молочной железы.
По ее словам, страны с низким и средним уровнем дохода пострадают сильнее всего, поскольку они менее подготовлены к неизбежному всплеску новых случаев заболевания. К ним относится Латинская Америка и страны Карибского бассейна.