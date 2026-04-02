Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/rada-2084833289.html
В Раде заявили, что денег в бюджете Украины осталось на две недели
Собственных денег в бюджете Украины на данный момент осталось лишь на две недели, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
в мире
украина
киев
дмитрий разумков
даниил гетманцев
верховная рада украины
евросоюз
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20260330/ukraina-2083867405.html
https://ria.ru/20260301/ukraina-2077574956.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Раде заявили, что денег в бюджете Украины осталось на две недели

Депутат Рады Разумков: собственных денег в бюджете Украины осталось на 2 недели

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Собственных денег в бюджете Украины на данный момент осталось лишь на две недели, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
Агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты чиновников ранее передавало, что на фоне неудач с выделением киевскому режиму западных денег Украина может остаться без средств на ведение боевых действий уже к июню.
СМИ: Украина потратила почти 80 процентов резервного фонда бюджета
СМИ: Украина потратила почти 80 процентов резервного фонда бюджета
30 марта, 22:38
«
"Считаю, что денег у нас есть до середины апреля в нынешней ситуации, то есть мы говорим с вами приблизительно где-то про две недели… Если не будет принято что-то. Снова будут пытаться закрыть это за счет налогов, которые будут перебрасывать на людей", - сказал Разумков в интервью YouTube-каналу "Откровенно".
По его словам, Украина набрала много кредитов, обслуживание которых в 2022-2025 годах обошлось государству в 1,3 триллиона гривен (29,6 миллиарда долларов).
В марте депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина находится на грани финансовой катастрофы. Он напомнил депутатам Рады, что кредит от ЕС на 90 миллиардов евро и меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) находятся на грани срыва.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Названы главные страны-спонсоры украинского бюджета
Названы главные страны-спонсоры украинского бюджета
1 марта, 04:02
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала