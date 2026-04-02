В Раде заявили, что денег в бюджете Украины осталось на две недели

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Собственных денег в бюджете Украины на данный момент осталось лишь на две недели, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

Агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты чиновников ранее передавало, что на фоне неудач с выделением киевскому режиму западных денег Украина может остаться без средств на ведение боевых действий уже к июню.

« "Считаю, что денег у нас есть до середины апреля в нынешней ситуации, то есть мы говорим с вами приблизительно где-то про две недели… Если не будет принято что-то. Снова будут пытаться закрыть это за счет налогов, которые будут перебрасывать на людей", - сказал Разумков в интервью YouTube-каналу "Откровенно".

По его словам, Украина набрала много кредитов, обслуживание которых в 2022-2025 годах обошлось государству в 1,3 триллиона гривен (29,6 миллиарда долларов).

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).