Загрязнение воздуха желтой пылью на Крите достигло опасного уровня - РИА Новости, 02.04.2026
01:34 02.04.2026 (обновлено: 10:04 02.04.2026)
Загрязнение воздуха желтой пылью на Крите достигло опасного уровня
Загрязнение воздуха желтой пылью на Крите достигло опасного уровня

© REUTERS / Stefanos RapanisПрохожие на улице Гераклиона, Крит, во время пылевой бури
Прохожие на улице Гераклиона, Крит, во время пылевой бури
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Концентрация желтой африканской пыли на греческом Крите достигла опасных для здоровья значений, окрасив небо в яркий желто-оранжевый цвет, пишет газета "Неа Крити".
Ранее газета "Катимерини" писала, что из-за пылевой бури ограничил работу аэропорт в столице острова Ираклионе, он не смог принять три международных рейса.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
На территории Перу произошло землетрясение
1 апреля, 14:34
"Концентрация пыли на острове достигла рекордно высоких показателей, превышающих все допустимые значения", - пишет газета.
Как сообщает издание, концентрация пыли, облако которой ветер принес из Африки, выросла до 830 микрограммов на кубический метр, что является чрезвычайно опасным для здоровья уровнем - умеренным загрязнением считаются значения ниже 150 микрограммов. Врачи советуют жителям острова, особенно имеющим заболевания дыхательной системы, носить респираторы и маски и реже выходить из дома.
"Вместе с этим в значительной части Ираклиона произошло масштабное отключение электроэнергии, перебои зафиксированы во многих районах города и его пригородах", - пишет газета.
При этом из-за сложных погодных условий ремонтные работы могут занять длительное время, отмечается в статье. Ожидается, что мощный шторм "Эрсинио", охвативший большую часть территории Греции, может еще больше усугубить ситуацию.
"Сильные дожди и грозы, прогнозируемые в основном в западной и южной частях, как ожидается, будут сопровождаться оползнями из-за высокой концентрации пыли в атмосфере", - сообщает "Неа Крити".
В пятницу в районе Крита ожидаются сильные ветра, которые постепенно очистят воздух, пишет издание.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
27 марта, 04:36
 
