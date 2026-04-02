Загрязнение воздуха желтой пылью на Крите достигло опасного уровня

© REUTERS / Stefanos Rapanis Прохожие на улице Гераклиона, Крит, во время пылевой бури

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Концентрация желтой африканской пыли на греческом Крите достигла опасных для здоровья значений, окрасив небо в яркий желто-оранжевый цвет, пишет газета " Неа Крити ".

Ранее газета "Катимерини" писала, что из-за пылевой бури ограничил работу аэропорт в столице острова Ираклионе, он не смог принять три международных рейса.

"Концентрация пыли на острове достигла рекордно высоких показателей, превышающих все допустимые значения", - пишет газета.

Как сообщает издание, концентрация пыли, облако которой ветер принес из Африки , выросла до 830 микрограммов на кубический метр, что является чрезвычайно опасным для здоровья уровнем - умеренным загрязнением считаются значения ниже 150 микрограммов. Врачи советуют жителям острова, особенно имеющим заболевания дыхательной системы, носить респираторы и маски и реже выходить из дома.

"Вместе с этим в значительной части Ираклиона произошло масштабное отключение электроэнергии, перебои зафиксированы во многих районах города и его пригородах", - пишет газета.

При этом из-за сложных погодных условий ремонтные работы могут занять длительное время, отмечается в статье. Ожидается, что мощный шторм "Эрсинио", охвативший большую часть территории Греции , может еще больше усугубить ситуацию.

"Сильные дожди и грозы, прогнозируемые в основном в западной и южной частях, как ожидается, будут сопровождаться оползнями из-за высокой концентрации пыли в атмосфере", - сообщает "Неа Крити".