https://ria.ru/20260402/pyl-2084669405.html
Загрязнение воздуха желтой пылью на Крите достигло опасного уровня
Концентрация желтой африканской пыли на греческом Крите достигла опасных для здоровья значений, окрасив небо в яркий желто-оранжевый цвет, пишет газета "Неа... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T10:04:00+03:00
в мире
крит (остров)
африка
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084709094_0:230:3070:1957_1920x0_80_0_0_dba8db66b932b53d954c1849f4b106c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084709094_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_e2cbf414e32e3391767dce689270e7bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Концентрация желтой африканской пыли на греческом Крите достигла опасных для здоровья значений, окрасив небо в яркий желто-оранжевый цвет, пишет газета "Неа Крити
".
Ранее газета "Катимерини" писала, что из-за пылевой бури ограничил работу аэропорт в столице острова Ираклионе, он не смог принять три международных рейса.
"Концентрация пыли на острове достигла рекордно высоких показателей, превышающих все допустимые значения", - пишет газета.
Как сообщает издание, концентрация пыли, облако которой ветер принес из Африки
, выросла до 830 микрограммов на кубический метр, что является чрезвычайно опасным для здоровья уровнем - умеренным загрязнением считаются значения ниже 150 микрограммов. Врачи советуют жителям острова, особенно имеющим заболевания дыхательной системы, носить респираторы и маски и реже выходить из дома.
"Вместе с этим в значительной части Ираклиона произошло масштабное отключение электроэнергии, перебои зафиксированы во многих районах города и его пригородах", - пишет газета.
При этом из-за сложных погодных условий ремонтные работы могут занять длительное время, отмечается в статье. Ожидается, что мощный шторм "Эрсинио", охвативший большую часть территории Греции
, может еще больше усугубить ситуацию.
"Сильные дожди и грозы, прогнозируемые в основном в западной и южной частях, как ожидается, будут сопровождаться оползнями из-за высокой концентрации пыли в атмосфере", - сообщает "Неа Крити".
В пятницу в районе Крита
ожидаются сильные ветра, которые постепенно очистят воздух, пишет издание.