ПВО за семь часов сбила 49 украинских беспилотников

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 14.00 мск четверга сбили 49 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.