Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили иранский кризис

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом констатировали, что кризис на Ближнем Востоке негативно влияет на глобальную энергетическую безопасность, сообщили в пресс-службе Кремля.