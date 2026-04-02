Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил президента Египта в Россию - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 02.04.2026 (обновлено: 15:55 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/putin-2084762071.html
Путин пригласил президента Египта в Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Россию, выразил надежду на то, что в октябре на саммите Россия-Африка Египет... РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084761365_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_a766a503cfedd3e53508e41ace5b191f.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084761365_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e1e9a6ac3c9f8c8690007c9d63fd9a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Россию, выразил надежду на то, что в октябре на саммите Россия-Африка Египет будет представлен делегацией на высоком уровне.
"Хотел бы обратить внимание на то, что в октябре этого года у нас планируется очередной саммит Россия-Африка, мы надеемся, что Египет будет представлен хорошей, на высоком уровне делегацией. Если президент Египта найдет время, мы, разумеется, будем рады видеть его в Москве", - сказал Путин на встрече с главой МИД Египта в Кремле.
Он напомнил о недавнем разговоре с президентом Египта, в ходе которого были обсуждены как двусторонние отношения, так и события в регионе.
"Для нас важно иметь постоянные контакты, знаю, что у Вас большая насыщенная программа со своим российским коллегой, с господином (главой МИД РФ) Лавровым, и другими высшими должностными лицами России, уверен, пойдет на пользу двусторонним отношениям", - отметил президент РФ.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала