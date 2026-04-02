Путин пригласил президента Египта в Россию

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Россию, выразил надежду на то, что в октябре на саммите Россия-Африка Египет будет представлен делегацией на высоком уровне.

"Хотел бы обратить внимание на то, что в октябре этого года у нас планируется очередной саммит Россия-Африка, мы надеемся, что Египет будет представлен хорошей, на высоком уровне делегацией. Если президент Египта найдет время, мы, разумеется, будем рады видеть его в Москве", - сказал Путин на встрече с главой МИД Египта в Кремле.

Он напомнил о недавнем разговоре с президентом Египта, в ходе которого были обсуждены как двусторонние отношения, так и события в регионе.