Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати во время встречи. 2 апреля 2026

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия и Египет могли бы обсудить вопрос создания зернового и энергетического хаба в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с главой МИД Египта в Кремле Путин отметил, что у двух стран много хороших планов и многое реализуется.

"Можно поговорить о создании хаба зернового и энергетического в Египте, много интересных соображений", - сказал российский лидер.