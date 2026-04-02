Путин назвал союз России и Белоруссии проводником интеграционных процессов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Беларуси отметил, что союзное государство РФ и Белоруссии стало локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве, текст соответствующего послания опубликован на сайте Кремля.