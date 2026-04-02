Медведев прокомментировал проблему формирования этнических анклавов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Компактное проживание иностранцев не способствует их адаптации и законопослушному поведению, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о проблеме формирования этнических анклавов.

Медведев провел заседание комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики, которая обсудила порядок медосвидетельствования иностранцев. В ходе заседания он поручил наладить работу по противодействию формирования этнических анклавов на территории РФ.

"Вопрос требует, безусловно, особого внимания. Компактное проживание иностранцев обычно в любой стране, не только в нашей, не способствует их адаптации, а, соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению", - сказал Медведев.