Медведев прокомментировал проблему формирования этнических анклавов - РИА Новости, 02.04.2026
20:00 02.04.2026
Медведев прокомментировал проблему формирования этнических анклавов
Медведев: компактное проживание иностранцев не способствует их адаптации

© РИА Новости / POOL
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Компактное проживание иностранцев не способствует их адаптации и законопослушному поведению, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о проблеме формирования этнических анклавов.
Медведев провел заседание комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики, которая обсудила порядок медосвидетельствования иностранцев. В ходе заседания он поручил наладить работу по противодействию формирования этнических анклавов на территории РФ.
"Вопрос требует, безусловно, особого внимания. Компактное проживание иностранцев обычно в любой стране, не только в нашей, не способствует их адаптации, а, соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению", - сказал Медведев.
Он также отметил, что это резонансная тема и вопрос этнических анклавов требует особого внимания.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции
23 октября 2025, 20:10
 
