Территория СГ стала единым оборонным пространством, заявил Грызлов

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Территория Союзного государства России и Белоруссии стала единым оборонным пространством, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Он отметил, что все меры, которые предпринимаются двумя странами для защиты границ, имеют под собой прочную нормативно-правовую базу. В частности, приняты военная доктрина Союзного государства, подписан договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.