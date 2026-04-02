Военным путем Ормузский пролив не открыть, считает журналист Карлсон
20:44 02.04.2026 (обновлено: 20:50 02.04.2026)
Военным путем Ормузский пролив не открыть, считает журналист Карлсон
Военным путем Ормузский пролив не открыть, считает журналист Карлсон - РИА Новости, 02.04.2026
Военным путем Ормузский пролив не открыть, считает журналист Карлсон
Возобновить судоходство через Ормузский пролив военным путем невозможно, так как для этого необходимо согласие иранского народа, считает американский журналист... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:44:00+03:00
2026-04-02T20:50:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
такер карлсон
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
сша
в мире, иран, ормузский пролив, сша, такер карлсон, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Такер Карлсон, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военным путем Ормузский пролив не открыть, считает журналист Карлсон

Такер Карлсон заявил, что Ормузский пролив нельзя открыть военным путем

© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Возобновить судоходство через Ормузский пролив военным путем невозможно, так как для этого необходимо согласие иранского народа, считает американский журналист Такер Карлсон.
"Военного решения нет. Это не позиция сторонников мира... Это практическое наблюдение, отражающее реальность. Вы не можете бомбить свой путь к открытому проливу", - сказал он на видео, опубликованном в соцсети X.

Журналист выразил мнение, что даже в случае уничтожения представителей иранского руководства пролив не будет открыт, поскольку контроль над ним перейдет к другим людям, которые также смогут ограничивать торговлю по маршруту.
"Помешать торговле чрезвычайно легко. Обеспечить ее очень сложно. Это асимметрично, и поэтому невозможно представить, как внешняя держава может держать пролив открытым без согласия не только иранского правительства... но и без согласия людей, которые живут в Иране", - сказал Карлсон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
В миреИранОрмузский проливСШАТакер КарлсонАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
