Военным путем Ормузский пролив не открыть, считает журналист Карлсон

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Возобновить судоходство через Ормузский пролив военным путем невозможно, так как для этого необходимо согласие иранского народа, считает американский журналист Такер Карлсон.
"Военного решения нет. Это не позиция сторонников мира... Это практическое наблюдение, отражающее реальность. Вы не можете бомбить свой путь к открытому проливу", - сказал он на видео, опубликованном в соцсети X.
Журналист выразил мнение, что даже в случае уничтожения представителей иранского руководства пролив не будет открыт, поскольку контроль над ним перейдет к другим людям, которые также смогут ограничивать торговлю по маршруту.
"Помешать торговле чрезвычайно легко. Обеспечить ее очень сложно. Это асимметрично, и поэтому невозможно представить, как внешняя держава может держать пролив открытым без согласия не только иранского правительства... но и без согласия людей, которые живут в Иране", - сказал Карлсон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.