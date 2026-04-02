Арабские страны призвали ООН обеспечить судоходство в Ормузском проливе

ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССГПЗ) призвал СБ ООН принять резолюцию с разрешением использовать любые средства для обеспечения судоходства в Ормузском проливе.
"Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркивает важность принятия резолюции Советом безопасности ООН, разрешающей использование всех имеющихся и необходимых средств для защиты судоходства в Ормузском проливе, прекращения нападений на суда и гарантирования свободы прохода", - заявил генеральный секретарь ССГПЗ Джасем аль-Будайви на заседании Совета безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.