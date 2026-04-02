В Италии выступили за создание гуманитарного коридора в Ормузском проливе

РИМ, 2 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни на министерской встрече по Ормузскому проливу выступил за создание там гуманитарного коридора ради поставок продовольствия и удобрений, говорится в заявлении итальянского внешнеполитического ведомства.
"Таяни, наряду с коллегами, такими как министр Нидерландов и заместитель министра ОАЭ, поддержал необходимость начала, совместно с ООН, быстрого создания "гуманитарного коридора", прежде всего для удобрений и всего необходимого для предотвращения нового продовольственного кризиса, особенно в африканских странах", - сообщили в министерстве.
Там подчеркнули, что обеспечение транспортировки удобрений и других гуманитарных грузов через Ормузский пролив имеет "жизненно важное значение".
Нынешняя видеоконференция была организована Великобританией в соответствии с декларацией по судоходству в проливе, подписанной 19 марта 35 странами, включая Италию.
В своем выступлении Таяни отметил, что блокада Ормузского пролива оказывает прямое воздействие на безопасность морских путей, глобальные поставки энергоносителей и продовольственную безопасность. Он подтвердил приверженность Италии участию в усилиях по защите свободы судоходства в соответствии с международным правом и обеспечению стабильности энергетических рынков.
"Министр также выразил готовность Италии рассмотреть возможность участия в многосторонних инициативах по обеспечению безопасного прохода судов через пролив, подчеркнув, что важное значение имеет четкий мандат ООН", - сообщили в МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что государства - члены Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
