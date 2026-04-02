10:34 02.04.2026 (обновлено: 15:09 02.04.2026)
Иран предложил создать "Ормузский пакт"
Иран предложил создать "Ормузский пакт"
Иран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. РИА Новости, 02.04.2026
https://ria.ru/20250620/ormyzskiy-proliv-2024394371.html
https://ria.ru/20260322/iran-2082267602.html
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Израиль, Дональд Трамп
© AP Photo / Altaf Qadri — Танкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. Иран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами.
"Документ будет сформирован <...> с участием стран региона, азиатских и арабских государств и даже некоторых европейских игроков, которые пользуются этим стратегическим путем", — заявил глава информационного совета правительства ИРИ Эльяс Хазрати.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Он также отметил, что попытка США установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана провалилась.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь разрешается проходить только дружественным Ирану странам. По данным агентства Tasnim, в список попали Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
В середине марта глава Белого дома Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, однако многие отказались.
Сегодня во время обращения к американцам президент заявил, что пролив Вашингтону "не нужен", и предложил покупать энергоносители у США. По данным WSJ, глава Белого дома и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию операции.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции
22 марта, 17:29
 
