Иран предложил создать "Ормузский пакт"

ТЕГЕРАН, 2 апр — РИА Новости. Иран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами.
"Документ будет сформирован <...> с участием стран региона, азиатских и арабских государств и даже некоторых европейских игроков, которые пользуются этим стратегическим путем", — заявил глава информационного совета правительства ИРИ Эльяс Хазрати.
Он также отметил, что попытка США установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана провалилась.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
В середине марта глава Белого дома Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, однако многие отказались.
Сегодня во время обращения к американцам президент заявил, что пролив Вашингтону "не нужен", и предложил покупать энергоносители у США. По данным WSJ, глава Белого дома и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию операции.