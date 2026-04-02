Фонд "Свет в руках" стал следующим участником социального проекта Т-Банка

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Благотворительный фонд "Свет в руках" стал новым участником социальной инициативы Т-Банка "Курс добра", сообщается в пресс-релизе банка.

В течение двух месяцев банк будет удваивать пожертвования клиентов в адрес фонда независимо от суммы. Собранные средства благотворительная организация направит на создание экспертного центра ранней диагностики и фетальной (внутриутробной) хирургии на Дальнем Востоке. Новая инфраструктура дополнит существующее оборудование и будет помогать семьям, столкнувшимся с пороками развития малышей на самых ранних этапах, отмечают в банке.

"”Курс добра” на Дальнем Востоке – это наш осознанный вклад в развитие одного из самых перспективных регионов страны. Мы стремимся усиливать системные изменения здравоохранения как основополагающего института для развития России. Создание центра ранней диагностики и фетальной хирургии – это инвестиция в инфраструктуру, которая напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Такие проекты формируют устойчивую систему помощи и дают семьям уверенность в будущем – независимо от того, где они живут", – подчеркнула руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова, ее слова приводит кредитная организация.