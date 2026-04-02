Рейтинг@Mail.ru
Фонд "Свет в руках" стал следующим участником социального проекта Т-Банка
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/proekt-2084775041.html
Фонд "Свет в руках" стал следующим участником социального проекта Т-Банка
Благотворительный фонд "Свет в руках" стал новым участником социальной инициативы Т-Банка "Курс добра", сообщается в пресс-релизе банка.
т-банк (ао «тинькофф банк»)
дальний восток
россия
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084771239_50:92:1897:1131_1920x0_80_0_0_7f3ba06d57fd7dd91aead43b85c6d8f0.jpg
https://ria.ru/20260325/blagotvoritelnost-2082857860.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084771239_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_66855970c93ec3f0435de2337222367f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото предоставлено Т-БанкомРуководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Благотворительный фонд "Свет в руках" стал новым участником социальной инициативы Т-Банка "Курс добра", сообщается в пресс-релизе банка.
В течение двух месяцев банк будет удваивать пожертвования клиентов в адрес фонда независимо от суммы. Собранные средства благотворительная организация направит на создание экспертного центра ранней диагностики и фетальной (внутриутробной) хирургии на Дальнем Востоке. Новая инфраструктура дополнит существующее оборудование и будет помогать семьям, столкнувшимся с пороками развития малышей на самых ранних этапах, отмечают в банке.
В лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"”Курс добра” на Дальнем Востоке – это наш осознанный вклад в развитие одного из самых перспективных регионов страны. Мы стремимся усиливать системные изменения здравоохранения как основополагающего института для развития России. Создание центра ранней диагностики и фетальной хирургии – это инвестиция в инфраструктуру, которая напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. Такие проекты формируют устойчивую систему помощи и дают семьям уверенность в будущем – независимо от того, где они живут", – подчеркнула руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова, ее слова приводит кредитная организация.
"Курс добра" – всероссийский масштабный благотворительный проект, запущенный Т-Банком 1 июня 2025 года для решения социальных задач. Каждые два месяца фонд-партнер инициативы меняется по принципу ротации. "Свет в руках" в ротации проекта сменил фонд "Онкологика", который получил удвоенные пожертвования клиентов Т-Банка в размере более 124 миллионов рублей в феврале и марте 2026 года. Ранее в инициативе также участвовали фонды "Жизнь как чудо", "Антон тут рядом", "Вера" и "Большая перемена".
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала