В России упали продажи сладких газированных напитков, считают эксперты

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Продажи большинства сладких газированных напитков в России за год упали, лишь напитки с названием "кола" на этикетке показали рост на 9% в количественном выражении, пишет интернет-издание "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков компании NTech.
«
"За год розничные продажи сладкой газировки, в том числе классических лимонадов и кваса, снизились. Лишь напитки с названием "кола" на этикетке показали рост на девять процентов в количественном выражении", - сообщает интернет-издание.
Также, по данным "Ленты.ру", тоника в натуральном выражении стали покупать меньше на 4%, а классических лимонадов (в том числе "Дюшес", "Байкал", "Тархун") - на 3%. Продажи кваса упали на 14%. Покупать современные газировки со вкусами лимона, лайма, мандарина и подобных стали реже на 1%.
«
"На продажах минувшего года негативно сказалось холодное лето - во многих регионах России температура была ниже климатической нормы. Что касается роста колы, то это универсальный напиток с предсказуемым вкусом, пользующийся интересом потребителей в любые времена", - поясняет издание со ссылкой на экспертов.
Coca-Cola Japan прокомментировала появление своей газировки в России
26 февраля, 07:43