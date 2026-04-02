Жителя Брянска отправили в колонию на полтора года за оправдание терроризма

БРЯНСК, 2 апр – РИА Новости. Суд отправил в колонию на полтора года жителя Брянска за публичное оправдание терроризма в чате мессенджера, сообщила региональная прокуратура в своем канале на платформе Max.
"Судом установлено, что в августе 2024 года мужчина в открытом чате популярного мессенджера оставил свой комментарий, содержащий оправдание и поддержку деятельности признанной террористической на территории РФ организации", - сообщила прокуратура.
Суд приговорил мужчину к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
"Мобильный телефон осужденного, являвшийся средством совершения преступления, конфискован", - добавили в прокуратуре.
Приговор пока не вступил в законную силу.
