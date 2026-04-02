Криминальный авторитет Махачкалинский не смог обжаловать свой приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Суд оставил в силе приговор Марселя Гасанова, осужденного на 13 лет колонии по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудника СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Приговор был обжалован осужденным и его защитником. Второй апелляционный суд по итогам рассмотрения жалоб оставил приговор без изменения, а жалобы заявителей – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", – рассказали агентству в инстанции.