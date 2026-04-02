Криминальный авторитет Махачкалинский не смог обжаловать свой приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Суд оставил в силе приговор Марселя Гасанова, осужденного на 13 лет колонии по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, оскорблении и угрозе применения насилия в отношении сотрудника СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Свердловский областной суд 20 ноября 2025 года приговорил Гасанова к 13 годам колонии особого режима и штрафу в один миллион рублей. По данным следствия и суда, фигурант в сентябре 2024 года был назначен "смотрящим" за Свердловской областью лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. Он, используя данный неофициальный статус, распространял и сохранял преступные традиции, контролировал различные направления деятельности криминальных структур на территории региона, обеспечивал их существование. В частности, в его "обязанности" входили контроль преступной кассы и разрешение конфликтных ситуаций в криминальной среде.
Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, Гасанов, в криминальных кругах более известный по прозвищам Марсель Махачкалинский, ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Находясь под стражей, он, по данным прокуратуры региона, желая продемонстрировать свое превосходство, оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему.
"Приговор был обжалован осужденным и его защитником. Второй апелляционный суд по итогам рассмотрения жалоб оставил приговор без изменения, а жалобы заявителей – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", – рассказали агентству в инстанции.