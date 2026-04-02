В Совфеде рассказали о контактах России и США

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия продолжает контактировать с США по урегулированию украинского конфликта, в том числе через посольства, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но российская сторона контактирует с американской и обсуждает, прежде всего, "украинскую проблематику".
"Есть каналы посольские в Америке, есть, наверное, другие какие-то возможные каналы. В общем-то, все условия известны, чего хочет каждая сторона. Россия хочет прекращения огня, вывода всех военных подразделений Украины с территории Донбасса", - сказал сенатор в беседе с "Газетой.Ru".
Джабаров подчеркнул, что на этом фоне Киев стремится продолжать "войну до победного конца", который "у них никогда не наступит". Сенатор также добавил, что у Вашингтона при этом из-за военной операции в Иране "свои проблемы появились", что способствовало паузе в трехсторонних переговорах по урегулированию украинского кризиса.
Переговоры президентов России и США прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.