Глава МИД Египта передал Путину послание от президента ас-Сиси

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты привез Владимиру Путину послание от Абдель Фаттаха ас-Сиси.

« "У меня письменное послание от президента. Он поручил мне передать его вам лично", — сказал министр.

Глава МИД также поблагодарил российскую сторону за помощь в строительстве АЭС "Эль-Дабаа ".

« "Мы высоко ценим все аспекты нашего двустороннего сотрудничества, мы признательны вам за <...> конструктивное сотрудничество при сооружении АЭС, <...> которая является главной вехой нашего взаимодействия", — добавил он.

Путин , в свою очередь, пригласил ас-Сиси на саммит "Россия — Африка" и предложил Бадру Абделю Аты обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте

"По результатам нашего телефонного разговора с президентом <...> я дал поручение правительству проработать <...> вопросы поставки продовольственных товаров, прежде всего нашего зерна", — отметил он.

Как заявил Путин, в прошлом году Россия достигла хороших результатов в сельскохозяйственной сфере, поэтому проблем со снабжением не будет.

"Мы очень высоко <...> ценим эти инициативы", — сказал Бадр Абдель Аты в ответ.

Говоря о кризисе на Ближнем Востоке, Путин выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

"Вчера вот и президент (США. — Прим. ред.) Трамп выступал по этому поводу, повторяю еще раз: мы со своей стороны уже готовы сделать все для того, чтобы ситуация была приведена в нормальное, как в таких случаях говорят, нормативное состояние", — добавил он.