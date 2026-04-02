В Росгидромете предупредили о сложном половодье

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Половодье этого года будет сложным в России, многие реки вскроются существенно раньше срока, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков.
"Действительно, Михаил Владимирович, можно сказать, что половодье этого года будет сложным. Росгидромет уже 3 февраля этого года, что на месяц раньше обычного срока, выпустил для всех глав субъектов Российской Федерации предварительную оценку половодья. Одиннадцатого марта же мы опубликовали прогноз, так называемая справка об ожидаемом характере весеннего половодья на 2026 год, получили обратную связь - работаем с коллегами", - отметил Шумаков на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Он подчеркнул, что в апреле до 15 дней раньше нормы начнется вскрытие рек с севера и востока европейской части России, также начинается вскрытие рек Урала и южных районов Сибири и Дальнего Востока.
"Существенно раньше срока, на десять дней, произойдет вскрытие рек на Камчатке. В мае вскрытие рек распространится на самые северные территории европейской части нашей страны и продолжится на крупнейших реках Сибири и Дальнего Востока. Надо отметить, что в процессе вскрытие северных рек и рек Сибири вероятно образование заторов льда, которые могут привести к разливу рек вплоть до затопления пониженных участков населенных пунктов", - добавил Шумаков.