Росархив раскрыл данные о поездках Гагарина за рубеж после полета в космос

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Росархив хранит большое количество документов о жизни Юрия Гагарина после полета в космос, включая свидетельства о его зарубежных визитах, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"Наш архив хранит фотодокументы о большинстве поездок Гагарина, главным образом черно-белые негативы, на которых запечатлены его прибытие в страну, торжественная встреча на аэродроме или вокзале, его встречи с руководителями государства и обычными гражданами, официальные приемы, организованные в его честь, вручение ему наград и памятных подарков", - уточнила директор Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Марина Малютина.

Азии, Америки и "Конечно, полет в космос сделал Юрия Гагарина человеком планетарного масштаба. После исторического события он с 28 апреля 1961 года по 30 сентября 1967 года совершил 46 зарубежных визитов, посетил 29 стран Европы Африки , некоторые – дважды и даже трижды", - рассказала Малютина.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток-1". В мире ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.