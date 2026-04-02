Отпуск под стук колес: новые маршруты лета и цены на железнодорожные круизы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Познакомиться за одну поездку с несколькими регионами — типичная история для путешествующих на туристическом поезде. Вагон — как комфортабельный отель, место для ночевки, а с утра — изучение новых достопримечательностей с гидом или самостоятельно. Самые популярные железнодорожные маршруты и новинки летнего сезона — в материале РИА Новости.

Весной — в Самару, Оренбург и на Байкал

Каждый год туроператоры разрабатывают маршруты, предлагая освоить в экспресс-формате новые регионы или совместить изучение достопримечательностей с событийными мероприятиями.

Так, 1 мая из Москвы впервые отправится турпоезд "Космические выходные", рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД). За четыре дня туристы побывают в Самаре, Оренбурге, Саранске и вернутся в столицу.

В программе — визит в музей "Самара Космическая", где гости смогут сфотографироваться с ракетой-носителем Р-7 "Союз", увидеть памятник кораблю "Энергия — Буран", заглянуть в музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных. Стоимость, как всегда в таких поездках, зависит от уровня комфорта в дороге и насыщенности программы: от восьми с половиной тысяч на пассажира в плацкарте до 46 тысяч в СВ.

В "РЖД Тур" в этом году подготовили уникальное путешествие из Братска — "БАМ: дорога к сердцу Северного Байкала". "Наш новый мультимодальный маршрут — путешествие к самому уникальному озеру мира — позволяет погрузиться в атмосферу легендарной стройки века — БАМ, ощутить дух северных просторов, увидеть могучую Братскую ГЭС и понежиться в термальных источниках", — рассказали в компании. Программа рассчитана на шесть дней. Присоединиться к поездке можно 3 и 10 апреля.

Летом — в Минводы и на Русский Север

Летний сезон также не обойдется без новинок. Например, 15 июня из Москвы и Воронежа можно отправиться в оздоровительный железнодорожный круиз на новом поезде "В долину нарзанов". В программе — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск или Железноводск, Минеральные Воды.

Путешествие рассчитано на четыре дня. На курортах можно будет попробовать некоторые процедуры — принять лечебные ванны или грязи, продегустировать разные виды воды.

Стоимость в купе — от 38 тысяч рублей, в СВ — от 66,5 тысячи, подсчитали в ФПК. Эту же программу можно повторить еще и с 21 октября. Осенью она обойдется на 10-15 тысяч дешевле.

Турпоезд "Белые ночи" в первый рейс отправится 19 июня. Он проследует из Москвы через Архангельск и Вологду. За три дня путешественники увидят белые ночи, но необычные: в Архангельской области они розового, фиолетового и оранжевого оттенков. Северная природа и поморская кухня — также в программе. Стоимость — от 25,1 тысячи рублей.

Ярко завершить летний сезон поможет поезд "Вдохновение эпох" сообщением Москва — Пенза — Рязань — Москва. В первый и единственный в этом году рейс он отправится 4 сентября. Участники познакомятся с достопримечательностями городов, посетят имение Михаила Лермонтова в Тарханах и родину Сергея Есенина — село Константиново, рассказывают в ФПК.

Поездка двухдневная и довольно бюджетная: цена в плацкарте — от 4,5 тысячи рублей, в купе — от 16 тысяч, а в СВ — от 27 тысяч. Питание и экскурсии придется оплатить дополнительно.

Хиты сезона

Традиционно самые популярные направления для железнодорожных путешествий — поездки в Карелию, рассказывают в "РЖД Тур". Это круизы "В Карелию", программа выходного дня "Карельская сага", комбинированный автобусно-железнодорожный однодневный тур "В Рускеалу на ретропоезде из Санкт-Петербурга". Они позволяют за одни выходные увидеть природную красоту региона, посетить горный парк "Рускеала" и прокатиться в ретропоезде "Рускеальский экспресс".

Сразу два востребованных круиза стартуют 3 апреля. "Пассажиров поезда "Цветущая степь" ждут гостеприимный Ростов-на-Дону и загадочная Элиста. Кроме того, в этот день отправится "Сказочный экспресс" сообщением Москва — Киров — Ростов Великий — Переславль-Залесский — Москва. Путешественники познакомятся с архитектурой, музеями и народными промыслами, погрузятся в атмосферу русских народных сказок", — отмечают в ФПК.

С 27 апреля возобновляет курсирование флагманский поезд "Жемчужина Кавказа". Старт — из Москвы, Воронежа или Ростова-на-Дону. За неделю можно в разных сочетаниях посетить сразу несколько регионов: Карачаево-Черкесию, Адыгею, Чечню, Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Есть возможность выбрать даты начала тура, организаторы предлагают 13 вариантов вплоть до 25 сентября. Стоимость первого круиза — от 55 тысяч рублей при размещении в купе.

Третий сезон путешественники на турпоезде "Малахит" посещают с экскурсионной программой Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Есть два варианта тура: "Малахит. Николай II. Романовы", где гостей знакомят с историей царской семьи, и "Малахит. Уральские самоцветы" — тут раскрывают подробности камнерезного мастерства. Цена путешествия в купе — от 57 тысяч рублей.

Международный железнодорожный круиз тоже востребован: турпоезд "Белорусский вояж" привозит гостей в Минск, Брест или Гродно. Также в программе — Беловежская Пуща, Мирский или Несвижский замок. В этом году можно еще посетить мемориальный комплекс "Хатынь", тюльпановые поля, тракторный завод или БелАЗ, добавляют в "РЖД Тур". Стоимость круиза в купе — от 50 тысяч рублей.