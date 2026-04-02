Свыше 250 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье
Бесплатные земельные участки в первом квартале 2026 года получили 258 многодетных семей из 26 городских и муниципальных округов Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T17:43:00+03:00
Бесплатные земельные участки получили 258 подмосковных семей
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бесплатные земельные участки в первом квартале 2026 года получили 258 многодетных семей из 26 городских и муниципальных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В каждом округе Подмосковья поставлена задача обеспечить многодетные семьи земельными наделами. С начала реализации этой программы землю уже обрели 39303 семьи. На сегодняшний день в очереди остается 12748 семей. Особое внимание уделяется наличию свободных земельных ресурсов: в тех муниципалитетах, где ощущается их нехватка, подбор земли осуществляется в соседних округах", — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что работа по формированию новых участков ведется непрерывно — уже готово 3096 участков, еще 2120 находятся в процессе оформления.
Наибольшее количество участков за первые три месяца года было выделено в Одинцовском округе (37 семей), Подольске (36) и Истре (35).