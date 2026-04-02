Свыше 250 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2026
15:29 02.04.2026 (обновлено: 17:43 02.04.2026)
Свыше 250 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье
Свыше 250 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье - РИА Новости, 02.04.2026
Свыше 250 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье
Бесплатные земельные участки в первом квартале 2026 года получили 258 многодетных семей из 26 городских и муниципальных округов Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 02.04.2026
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
истра
жилье
земельные участки
московская область (подмосковье)
подольск
истра
московская область (подмосковье), подольск, истра, жилье, земельные участки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Истра, Жилье, Земельные участки
Свыше 250 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье

Бесплатные земельные участки получили 258 подмосковных семей

Частные дома в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бесплатные земельные участки в первом квартале 2026 года получили 258 многодетных семей из 26 городских и муниципальных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В каждом округе Подмосковья поставлена задача обеспечить многодетные семьи земельными наделами. С начала реализации этой программы землю уже обрели 39303 семьи. На сегодняшний день в очереди остается 12748 семей. Особое внимание уделяется наличию свободных земельных ресурсов: в тех муниципалитетах, где ощущается их нехватка, подбор земли осуществляется в соседних округах", — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что работа по формированию новых участков ведется непрерывно — уже готово 3096 участков, еще 2120 находятся в процессе оформления.
Наибольшее количество участков за первые три месяца года было выделено в Одинцовском округе (37 семей), Подольске (36) и Истре (35).
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскИстраЖильеЗемельные участки
 
 
