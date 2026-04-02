МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пхеньян раскритиковал резолюцию ООН о правах человека в КНДР, назвав ее "политической провокацией" против достоинства и суверенитета республики, следует из заявления представителя МИД КНДР, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Совет ООН по правам человека (СПЧ) на сессии в Женеве принял резолюцию о правах человека в КНДР . Ее соавторами стали 50 стран, включая Южную Корею . Резолюция осуждают "ситуацию с правами человека" в КНДР и содержит требования выполнить ряд положений. Соответствующие резолюции принимаются СПЧ с 2003 года.

"МИД КНДР расценивает принятие "резолюции о правах человека" против республики как серьезную политическую провокацию против достоинства и суверенитета нашего государства, самыми решительными словами осуждает и отвергает ее" - говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном ЦТАК в четверг.

В тексте отмечается, что резолюция, сфабрикованная по инициативе враждебных по отношению к КНДР стран, представляет собой "мошеннический политический документ", который содержит фальшивые данные с искажением настоящей ситуации с правами человека в республике.

Внешнеполитическое ведомство КНДР подчеркнуло, что правительство страны в полной мере отвечает за права и благосостояние народа и неизменно улучшает их, обеспечивая настоящие права человека. По словам представителя МИД, избирательное обсуждение прав человека в отдельных странах является враждебным действием, противоречащим духу Устава ООН, в котором зафиксирован принцип равенства и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Подчеркивается, что принятие резолюции о правах человека против КНДР на протяжении более 20 лет, наглядно показывает "жалкое положение" СПЧ ООН, который "пропитан политизацией и двойными стандартами".

МИД КНДР призвал СПЧ принять практические меры "по последовательному расследованию крупнейших античеловеческих преступлений" на Ближнем Востоке , вызванных вмешательством во внутренние дела других стран "гегемонистских сил".