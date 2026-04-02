МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пхеньян раскритиковал резолюцию ООН о правах человека в КНДР, назвав ее "политической провокацией" против достоинства и суверенитета республики, следует из заявления представителя МИД КНДР, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Совет ООН по правам человека (СПЧ) на сессии в Женеве принял резолюцию о правах человека в КНДР. Ее соавторами стали 50 стран, включая Южную Корею. Резолюция осуждают "ситуацию с правами человека" в КНДР и содержит требования выполнить ряд положений. Соответствующие резолюции принимаются СПЧ с 2003 года.
"МИД КНДР расценивает принятие "резолюции о правах человека" против республики как серьезную политическую провокацию против достоинства и суверенитета нашего государства, самыми решительными словами осуждает и отвергает ее" - говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном ЦТАК в четверг.
В тексте отмечается, что резолюция, сфабрикованная по инициативе враждебных по отношению к КНДР стран, представляет собой "мошеннический политический документ", который содержит фальшивые данные с искажением настоящей ситуации с правами человека в республике.
Внешнеполитическое ведомство КНДР подчеркнуло, что правительство страны в полной мере отвечает за права и благосостояние народа и неизменно улучшает их, обеспечивая настоящие права человека. По словам представителя МИД, избирательное обсуждение прав человека в отдельных странах является враждебным действием, противоречащим духу Устава ООН, в котором зафиксирован принцип равенства и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Подчеркивается, что принятие резолюции о правах человека против КНДР на протяжении более 20 лет, наглядно показывает "жалкое положение" СПЧ ООН, который "пропитан политизацией и двойными стандартами".
МИД КНДР призвал СПЧ принять практические меры "по последовательному расследованию крупнейших античеловеческих преступлений" на Ближнем Востоке, вызванных вмешательством во внутренние дела других стран "гегемонистских сил".
Представитель ведомства заключил, что позиция КНДР, настроенной защищать достоинство и суверенитет своего государства, права и интересы народа от всяких угроз и "происков враждебных сил", и впредь останется "абсолютно неизменной".
