13:58 02.04.2026 (обновлено: 14:10 02.04.2026)
В Кремле отреагировали на предложение о шестидневной рабочей неделе
Каждый работодатель устанавливает свой рабочий график, сотрудник волен соглашаться с ним или нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2026
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Олег Дерипаска, Андрей Исаев, Единая Россия, Госдума РФ
В Кремле отреагировали на предложение о шестидневной рабочей неделе

Песков отреагировал на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе

Сотрудница в офисе
Сотрудница в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Каждый работодатель устанавливает свой рабочий график, сотрудник волен соглашаться с ним или нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
Дерипаска ответил пословицей на критику своей инициативы о шестидневке
"Каждый работодатель устанавливает такой рабочий график, который ему необходим. А сотрудник в свою очередь волен с этим или соглашаться или нет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
"Это уже как у кого получается", - ответил Песков на реплику журналиста, что главное, чтобы переработки оплачивались работодателем.
Против перехода России на шестидневную рабочую неделю выступили в Федерации независимых профсоюзов России. Замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что шестидневная 12-часовая рабочая неделя противоречит созданию экономики высоких зарплат.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сказала, что инициатива бизнесмена не оставляет места для семьи в жизни человека.
Детский омбудсмен оценила предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне
