12:57 02.04.2026
Песков прокомментировал сообщения о разнарядках по набору в войска БПЛА
Песков прокомментировал сообщения о разнарядках по набору в войска БПЛА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о якобы наличии в российских вузах и на предприятиях разнарядок по набору в войска... РИА Новости, 02.04.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о якобы наличии в российских вузах и на предприятиях разнарядок по набору в войска беспилотных систем.
"Нет, мне не известно об этих распоряжениях, я их не видел, я не знаю, соответствует ли эта информация действительности", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что в некоторых регионах якобы есть разнарядки по набору студентов и работников предприятий для службы по контракту в войсках беспилотных систем.
Он добавил, что новые войска созданы, имеют определенную специфику и нуждаются в кадрах с соответствующими компетенциями. Есть открытое предложение для всех, кто готов служить в этих войсках, уточнил Песков.
"Это предложение есть, оно, что называется, на рынке, и оно в равной степени действует для всех: и для рабочих, и для студентов, и для не рабочих, и для безработных. Поэтому это совершенно открытое предложение для нового рода войск", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
