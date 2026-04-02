Песков прокомментировал сообщения о разнарядках по набору в войска БПЛА

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о якобы наличии в российских вузах и на предприятиях разнарядок по набору в войска беспилотных систем.

Он добавил, что новые войска созданы, имеют определенную специфику и нуждаются в кадрах с соответствующими компетенциями. Есть открытое предложение для всех, кто готов служить в этих войсках, уточнил Песков.