ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку
Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год будут сразу же попадать под проверку от ФНС, сообщило издание "Коммерсант". РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T10:03:00+03:00
2026-04-02T15:11:00+03:00
ФНС будет контролировать переводы физлицам свыше 2,4 миллиона рублей в год
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год будут сразу же попадать под проверку от ФНС
, сообщило издание "Коммерсант
".
"Неподтвержденные безналичные доходы, <...> превышающие лимит, <...> могут автоматически стать объектом контроля со стороны налоговых органов. Это должно произойти в рамках предложенного правительством расширения с 2027 года информационного обмена между ФНС
и ЦБ
", — говорится в материале.
Отмечается, что при проверке обратят внимание на системность и ритмичность переводов, а также круг контрагентов.
По данным издания, изменения не затронут большинство россиян: под контроль не попадут переводы от близких, а также зачисления, "не связанные с предпринимательской деятельностью".
Как уточнили "Коммерсанту" в ФНС, сумма в 2,4 миллиона рублей соответствует максимальному размеру поступлений для самозанятых и предельному доходу физлица при применении нижней ставки НДФЛ в 13%.
Собеседник издания в Минфине
отметил, что новые меры по расширению обмена данными между ЦБ и налоговыми органами помогут перейти от выборочного контроля к автоматизированному.
Если же человек добросовестно декларирует доход, дополнительные проверки его не затронут, подчеркивается в публикации.
Как сообщал источник РИА Новости, проектом предполагается внести поправки в Налоговый кодекс и два закона. После этого соответствующие органы смогут запрашивать выписки по счетам россиян в банках даже без проверок. Таким образом власти хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц и усилить идентификацию владельцев банковских карт.