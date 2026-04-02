ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку - РИА Новости, 02.04.2026
10:03 02.04.2026 (обновлено: 15:11 02.04.2026)
ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку
ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку - РИА Новости, 02.04.2026
ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку
Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год будут сразу же попадать под проверку от ФНС, сообщило издание "Коммерсант". РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T10:03:00+03:00
2026-04-02T15:11:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку

ФНС будет контролировать переводы физлицам свыше 2,4 миллиона рублей в год

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год будут сразу же попадать под проверку от ФНС, сообщило издание "Коммерсант".
"Неподтвержденные безналичные доходы, <...> превышающие лимит, <...> могут автоматически стать объектом контроля со стороны налоговых органов. Это должно произойти в рамках предложенного правительством расширения с 2027 года информационного обмена между ФНС и ЦБ", — говорится в материале.
2 апреля, 11:35
Отмечается, что при проверке обратят внимание на системность и ритмичность переводов, а также круг контрагентов.
По данным издания, изменения не затронут большинство россиян: под контроль не попадут переводы от близких, а также зачисления, "не связанные с предпринимательской деятельностью".
Как уточнили "Коммерсанту" в ФНС, сумма в 2,4 миллиона рублей соответствует максимальному размеру поступлений для самозанятых и предельному доходу физлица при применении нижней ставки НДФЛ в 13%.
Собеседник издания в Минфине отметил, что новые меры по расширению обмена данными между ЦБ и налоговыми органами помогут перейти от выборочного контроля к автоматизированному.
Если же человек добросовестно декларирует доход, дополнительные проверки его не затронут, подчеркивается в публикации.
Как сообщал источник РИА Новости, проектом предполагается внести поправки в Налоговый кодекс и два закона. После этого соответствующие органы смогут запрашивать выписки по счетам россиян в банках даже без проверок. Таким образом власти хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц и усилить идентификацию владельцев банковских карт.
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
