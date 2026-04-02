ФНС рассказала о переводах, которые попадут под проверку

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Переводы физическим лицам на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год будут сразу же попадать под проверку от ФНС, сообщило издание "Коммерсант".

"Неподтвержденные безналичные доходы, <...> превышающие лимит, <...> могут автоматически стать объектом контроля со стороны налоговых органов. Это должно произойти в рамках предложенного правительством расширения с 2027 года информационного обмена между ФНС ЦБ ", — говорится в материале.

Отмечается, что при проверке обратят внимание на системность и ритмичность переводов, а также круг контрагентов.

По данным издания, изменения не затронут большинство россиян: под контроль не попадут переводы от близких, а также зачисления, "не связанные с предпринимательской деятельностью".

Как уточнили "Коммерсанту" в ФНС, сумма в 2,4 миллиона рублей соответствует максимальному размеру поступлений для самозанятых и предельному доходу физлица при применении нижней ставки НДФЛ в 13%.

Собеседник издания в Минфине отметил, что новые меры по расширению обмена данными между ЦБ и налоговыми органами помогут перейти от выборочного контроля к автоматизированному.

Если же человек добросовестно декларирует доход, дополнительные проверки его не затронут, подчеркивается в публикации.