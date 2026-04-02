Минобороны сообщило о переговорах с министром обороны Узбекистана

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ в Москве провел переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Шухратом Халмухамедовым, сообщило российское оборонное ведомство.

Министр обороны России отметил, что сотрудничество двух стран в военной области является одним из ключевых факторов сохранения стабильности в Центральной Азии , и выразил готовность к расширению взаимодействия по интересующим узбекистанскую сторону направлениям, добавили в МО РФ.

"Россия и Узбекистан - стратегические партнеры и давние друзья", - подчеркнул Белоусов.

В свою очередь Халмухамедов поблагодарил Белоусова за теплый прием и высокий уровень организации заседания Совета министров обороны СНГ.