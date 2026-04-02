Часть россиян получат майские пенсии в апреле, сообщил депутат ГД - РИА Новости, 02.04.2026
01:00 02.04.2026
Часть россиян получат майские пенсии в апреле, сообщил депутат ГД
Россияне, которые получают пенсию в первых числах месяца, получат майские выплаты в последние дни апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин... РИА Новости, 02.04.2026
Часть россиян получат майские пенсии в апреле, сообщил депутат ГД

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россияне, которые получают пенсию в первых числах месяца, получат майские выплаты в последние дни апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В мае 2026 года часть пенсионеров получит деньги раньше обычной даты, и для некоторых выплата придет еще в апреле. Причина в праздничном календаре. В 2026 году первые майские выходные приходятся на 1, 2 и 3 мая. Когда дата перечисления совпадает с выходным или праздничным днем, выплата переносится на более ранний срок. Такой порядок применяется при доставке пенсий через банк и через почту", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что единой даты выплаты пенсии для всей страны нет, графики зависят от региона и способа доставки.
"У тех, чья дата стоит на самые первые числа месяца, зачисление может пройти в последние рабочие дни апреля. У тех, кто получает пенсию позже, перенос на апрель обычно не возникает, потому что их дата изначально не попадает на длинные майские выходные", - подчеркнул он.
По словам парламентария, речь идет не о какой-то новой схеме, а об обычном переносе сроков выплаты, который применяется, когда начало месяца совпадает с нерабочими днями.
