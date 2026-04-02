Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Москве
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/paskha-2084683337.html
Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Москве
Температура выше 10 градусов и без существенных осадков ожидается в Москве на Пасху, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 02.04.2026
общество
москва
татьяна позднякова
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083811800_0:121:3426:2048_1920x0_80_0_0_58680584d6c29920a3bd3ce29db8c176.jpg
https://ria.ru/20260401/morozy-2084317951.html
москва
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083811800_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_730536108f4cb4822fdbdf56c9ab59da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Прохожие на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Прохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Температура выше 10 градусов и без существенных осадков ожидается в Москве на Пасху, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Русская православная церковь в 2026 году отметит Пасху 12 апреля.
"Если предварительно, то температура дневная останется где-то чуть выше 10 градусов, и таких существенных осадков, ливней не ожидается, а уж тем более снега не ожидается", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что погода на Пасху будет чуть прохладнее, чем в Вербное воскресенье.
"А так характер погоды существенно не изменится, но это сегодняшнее видение процесса", - подчеркнула Позднякова.
Горожане в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Синоптики предупредили о сильных морозах в апреле
1 апреля, 18:54
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала