Прохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказала о погоде на Пасху в Москве

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Температура выше 10 градусов и без существенных осадков ожидается в Москве на Пасху, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Если предварительно, то температура дневная останется где-то чуть выше 10 градусов, и таких существенных осадков, ливней не ожидается, а уж тем более снега не ожидается", - рассказала Позднякова

Она отметила, что погода на Пасху будет чуть прохладнее, чем в Вербное воскресенье.