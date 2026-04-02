Праздник "День здоровья" пройдет более чем в 40 парках Подмосковья
Тематическое мероприятие "День здоровья" пройдет 5 апреля более чем в 40 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма...
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Тематическое мероприятие "День здоровья" пройдет 5 апреля более чем в 40 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Гости присоединятся к массовой зарядке и занятиям скандинавской ходьбой, примут участие в спортивной эстафете "Олимпийский ритм", танцевальном марафоне "Бери заряд" и других активностях, приуроченных ко Всемирному дню здоровья.
Так, в Центральном парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске в 11.00 пройдет акция "10 тысяч шагов". Также гостей ждут массовая разминка, развлекательная программа "Олимпийский ритм" и мастер-класс "Виды спорта".
В парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде в 11.00 начнется фестиваль по скандинавской ходьбе. Помимо этого, состоится массовая зарядка "Если хочешь быть здоров – разминайся". Юные гости смогут принять участие в анимационной программе.
В парке "Липовая роща" Красногорска в 11.40 проведут веселые старты "Если хочешь быть здоровым".
В мытищинском парке Мира мероприятие начнется в 12.00. Гости смогут присоединиться к разминке с клубом по чирлидингу и всероссийской акции "10 тысяч шагов". Также посетителей приглашают преодолеть полосу препятствий, принять участие в спортивной программе и угоститься горячим напитком на чайной станции.
В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа в 14.00 проведут массовую разминку "Веселая зарядка", а после все желающие смогут принять участие в эстафете "Забег чемпионов".
Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области, министерства физической культуры и спорта и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк").