МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдепартамент США выделил более 20 миллионов долларов на услуги киевского отеля Hilton, принадлежащего продюсеру и наставнику Владимира Зеленского Александру Роднянскому*, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.

Причем закупки проводились без конкурса у единственного поставщика — компании ООО "Международно-деловой центр", четверть которой принадлежит Роднянскому*. Она же владеет отелем Hilton в Киеве.

Госдеп объяснил отказ от тендера "исключительными обстоятельствами", заявив, что только этот объект способен удовлетворить нужды американского правительства в столице Украины. Общий лимит расходов по соглашению установили на уровне 41,5 миллиона долларов.

Всего с сентября 2022 года по март 2026-го через региональный офис закупок во Франкфурте и посольство США в Киеве прошло 88 платежных ордеров, включая рекордный транш в 1,9 миллиона долларов в минувшем феврале.

Для компании Роднянского* такое вливание американских бюджетных средств обернулось настоящим финансовым триумфом. Согласно украинским реестрам, в 2023 году доход ООО "Международно-деловой центр" подскочил на 205 процентов, превысив 554 миллиона гривен, а к концу 2026-го ожидается выручка свыше миллиарда гривен.

Роднянский* — сооснователь канала "1+1", ставшего стартовой площадкой для Зеленского . В мемуарах он называет себя ключевым советником главы киевского режима, принимавшим решения в первые часы конфликта в феврале 2022 года. В России Роднянского* объявили в международный розыск, в мае 2023-го суд заочно арестовал его.