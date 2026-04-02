https://ria.ru/20260402/otel-2084678690.html
Госдеп США без конкурса отдал миллионы долларов отелю Роднянского*
Госдепартамент США выделил более 20 миллионов долларов на услуги киевского отеля Hilton, принадлежащего продюсеру и наставнику Владимира Зеленского Александру... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T12:41:00+03:00
в мире
киев
россия
александр роднянский
владимир зеленский
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_0:242:3209:2048_1920x0_80_0_0_0f2c3c77b5d8c48798bf321bf270667f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1e889d19c5a1d2a2db2a48d9a91b0b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдепартамент США выделил более 20 миллионов долларов на услуги киевского отеля Hilton, принадлежащего продюсеру и наставнику Владимира Зеленского Александру Роднянскому*, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
Причем закупки проводились без конкурса у единственного поставщика — компании ООО "Международно-деловой центр", четверть которой принадлежит Роднянскому*. Она же владеет отелем Hilton в Киеве.
Госдеп объяснил отказ от тендера "исключительными обстоятельствами", заявив, что только этот объект способен удовлетворить нужды американского правительства в столице Украины. Общий лимит расходов по соглашению установили на уровне 41,5 миллиона долларов.
Всего с сентября 2022 года по март 2026-го через региональный офис закупок во Франкфурте и посольство США в Киеве
прошло 88 платежных ордеров, включая рекордный транш в 1,9 миллиона долларов в минувшем феврале.
Для компании Роднянского
* такое вливание американских бюджетных средств обернулось настоящим финансовым триумфом. Согласно украинским реестрам, в 2023 году доход ООО "Международно-деловой центр" подскочил на 205 процентов, превысив 554 миллиона гривен
, а к концу 2026-го ожидается выручка свыше миллиарда гривен
.
Роднянский* — сооснователь канала "1+1", ставшего стартовой площадкой для Зеленского
. В мемуарах он называет себя ключевым советником главы киевского режима, принимавшим решения в первые часы конфликта в феврале 2022 года. В России Роднянского* объявили в международный розыск, в мае 2023-го суд заочно арестовал его.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.