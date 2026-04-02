Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США без конкурса отдал миллионы долларов отелю Роднянского* - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 02.04.2026 (обновлено: 12:41 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/otel-2084678690.html
Госдеп США без конкурса отдал миллионы долларов отелю Роднянского*
Госдеп США без конкурса отдал миллионы долларов отелю Роднянского* - РИА Новости, 02.04.2026
Госдеп США без конкурса отдал миллионы долларов отелю Роднянского*
Госдепартамент США выделил более 20 миллионов долларов на услуги киевского отеля Hilton, принадлежащего продюсеру и наставнику Владимира Зеленского Александру... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T04:45:00+03:00
2026-04-02T12:41:00+03:00
в мире
киев
россия
александр роднянский
владимир зеленский
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_0:242:3209:2048_1920x0_80_0_0_0f2c3c77b5d8c48798bf321bf270667f.jpg
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751251498_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1e889d19c5a1d2a2db2a48d9a91b0b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, александр роднянский, владимир зеленский, государственный департамент сша
В мире, Киев, Россия, Александр Роднянский, Владимир Зеленский, Государственный департамент США
Госдеп США без конкурса отдал миллионы долларов отелю Роднянского*

РИА Новости: Госдеп США без конкурса отдал миллионы долларов отелю Роднянского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Роднянский*
Александр Роднянский* - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Александр Роднянский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдепартамент США выделил более 20 миллионов долларов на услуги киевского отеля Hilton, принадлежащего продюсеру и наставнику Владимира Зеленского Александру Роднянскому*, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
Причем закупки проводились без конкурса у единственного поставщика — компании ООО "Международно-деловой центр", четверть которой принадлежит Роднянскому*. Она же владеет отелем Hilton в Киеве.
Госдеп объяснил отказ от тендера "исключительными обстоятельствами", заявив, что только этот объект способен удовлетворить нужды американского правительства в столице Украины. Общий лимит расходов по соглашению установили на уровне 41,5 миллиона долларов.
Всего с сентября 2022 года по март 2026-го через региональный офис закупок во Франкфурте и посольство США в Киеве прошло 88 платежных ордеров, включая рекордный транш в 1,9 миллиона долларов в минувшем феврале.
Для компании Роднянского* такое вливание американских бюджетных средств обернулось настоящим финансовым триумфом. Согласно украинским реестрам, в 2023 году доход ООО "Международно-деловой центр" подскочил на 205 процентов, превысив 554 миллиона гривен, а к концу 2026-го ожидается выручка свыше миллиарда гривен.
Роднянский* — сооснователь канала "1+1", ставшего стартовой площадкой для Зеленского. В мемуарах он называет себя ключевым советником главы киевского режима, принимавшим решения в первые часы конфликта в феврале 2022 года. В России Роднянского* объявили в международный розыск, в мае 2023-го суд заочно арестовал его.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
В миреКиевРоссияАлександр РоднянскийВладимир ЗеленскийГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала